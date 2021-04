E3 2021 sarà digitale e tutto gratuito: niente appuntamenti extra a pagamentoHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) A giugno tornerà l’appuntamento annuale con l’E3, dopo che la manifestazione era stata sospesa lo scorso anno a causa della pandemia. Come già sappiamo, l’edizione 2021 si terrà in forma completamente digitale dal 15 al 17 giugno e permetterà a tutti gli appassionati di poter seguire la manifestazione in prima persona. Ciò che invece non sapevamo è che l’ESA, l’ente che si occupa di organizzare e gestire l’E3, non ha intenzione di realizzare sessioni extra a pagamento, una eventualità non scontata dal momento che le ultime indiscrezioni emerse negli scorsi giorni avevano lasciato intendere diversamente. In particolare, la testata VGC ha riportato che, secondo quanto riferito da diverse fonti, l’E3 2021 avrebbe potuto offrire una sorta di pacchetto premium da 35 dollari. Il contenuto di questo pacchetto, stando alle ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) A giugno tornerà l’appuntamento annuale con l’E3, dopo che la manifestazione era stata sospesa lo scorso anno a causa della pandemia. Come già sappiamo, l’edizionesi terrà in forma completamentedal 15 al 17 giugno e permetterà a tutti gli appassionati di poter seguire la manifestazione in prima persona. Ciò che invece non sapevamo è che l’ESA, l’ente che si occupa di organizzare e gestire l’E3, non ha intenzione di realizzare sessionia pagamento, una eventualità non scontata dal momento che le ultime indiscrezioni emerse negli scorsi giorni avevano lasciato intendere diversamente. In particolare, la testata VGC ha riportato che, secondo quanto riferito da diverse fonti, l’E3avrebbe potuto offrire una sorta di pacchetto premium da 35 dollari. Il contenuto di questo pacchetto, stando alle ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo il Fondo Monetario, se la campagna vaccinale sarà efficace, a fine 2021 il Pil sarà tornato a livello pre-C… - petergomezblog : Conte e il nuovo M5s: “Rifondarlo non sarà operazione di marketing. Serve una rigenerazione senza rinnegare il pass… - petergomezblog : Il piano di Conte per rifondare il Movimento 5 Stelle. “Nuova carta di principi per identità chiara. Regole contro… - roberto_pezzani : RT @FnpCisl: ??Vi ricordiamo che... ??? ?????? ?? ???? ???? ???????????? sarà possibile pagare i #contributi per #colf e #badanti relativi al primo trimest… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: ??Orlando: il licenziamento degli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi sarà valutato dai datori di lavoro https://… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 sarà Conte: 'Inter, devi stare zitta e pedalare. Turnover? Sono tutti pronti' ... Handa, De Vrij ? Un silenzio che durava da tre settimane viene rotto da considerazioni generali, facendo elegante ostruzionismo quando si cerca di capire se, con tre gare in 9 giorni, ci sarà del ...

MG Cyberster, reveal a Shanghai per la roadster del futuro ... di una auto sportiva e divertente - come lo era la MGF prodotta dal 2000 al 2005 - pensata per il futuro della mobilità, in cui la propulsione elettrica sarà quella più rilevante e sicuramente più ...

Corte di Cassazione su imposta per agenzie estere, Garrisi (CEO Stanleybet): “Contenzioso sul passato continuerà, pronti a pagare tasse dal primo gennaio 2021” Redazione Jamma ... Handa, De Vrij ? Un silenzio che durava da tre settimane viene rotto da considerazioni generali, facendo elegante ostruzionismo quando si cerca di capire se, con tre gare in 9 giorni, cidel ...... di una auto sportiva e divertente - come lo era la MGF prodotta dal 2000 al 2005 - pensata per il futuro della mobilità, in cui la propulsione elettricaquella più rilevante e sicuramente più ...