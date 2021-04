Decisione presa: sarà il circolo Leopardi di via Stadio a ospitare il punto vaccinale di Falconara (Di venerdì 2 aprile 2021) Falconara - Valutazioni, riflessioni, sopralluoghi. E Decisione presa: sarà il centro sociale Leopardi di via dello Stadio a ospitare il punto vaccinale di Falconara. La struttura è stata scelta dopo ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021)- Valutazioni, riflessioni, sopralluoghi. Eil centro socialedi via delloildi. La struttura è stata scelta dopo ...

Advertising

RegLiguria : ?? DA DOMANI PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA IN ZONA ROSSA Dalle 00.00 di domani fino all'11 aprile le province di Sav… - Nicco2D : @DenisBroke182 Pare che in realtà Sony non c'entri nulla a quanto ho letto in giro, praticamente lo pubblica la MLB… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, decisione presa: addio a fine stagione - CorradoRa79 : RT @mirkonicolino: #Pirlo: 'La decisione di non convocare #Dybala #McKennie e #Arthur l'ho presa io, la società ha fatto il resto. Episodi… - Llukas79 : RT @CCFCattaneo: Se la crisi economica non finisce, il motivo è sempre quello: la scellerata decisione presa dall’Italia di aderire (senza… -