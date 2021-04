Days Gone su PC tra schermi ultrawide, frame rate sbloccato e molto altro. Sony Bend annuncia i miglioramenti (Di venerdì 2 aprile 2021) Sony ha annunciato poco più di un mese fa che Days Gone seguirà le orme di Horizon Zero Dawn e arriverà su PC. Come molti si aspettavano, l'imminente uscita per PC del titolo open world include diversi miglioramenti che non erano presenti nella versione PS4. Lo sviluppatore SIE Bend Studio ha descritto su Twitter alcuni di questi miglioramenti. Oltre al supporto completo degli achievement, Days Gone su PC includerà il supporto per gli schermi ultrawide, frame rate sbloccati e grafica migliorata. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021)hato poco più di un mese fa cheseguirà le orme di Horizon Zero Dawn e arriverà su PC. Come molti si aspettavano, l'imminente uscita per PC del titolo open world include diversiche non erano presenti nella versione PS4. Lo sviluppatore SIEStudio ha descritto su Twitter alcuni di questi. Oltre al supporto completo degli achievement,su PC includerà il supporto per glisbloccati e grafica migliorata. Leggi...

