Covid: minacce via mail a Speranza, 4 indagati (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - All'esito di articolate e complesse indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del NAS, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose e-mail dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al ministro della Salute, Roberto Speranza. A essere indagati per “minaccia aggravata”, grazie all'utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe in campo dai Carabinieri del Nas sotto il costante coordinamento della Procura capitolina, sono come detto 4 italiani, di età compresa tra i 35 e i 55 anni, residenti nel torinese, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - All'esito di articolate e complesse indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del NAS, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose e-dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al ministro della Salute, Roberto. A essereper “minaccia aggravata”, grazie all'utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe in campo dai Carabinieri del Nas sotto il costante coordinamento della Procura capitolina, sono come detto 4 italiani, di età compresa tra i 35 e i 55 anni, residenti nel torinese, ...

Advertising

Agenzia_Italia : Ci sono 4 indagati per le minacce a Speranza - Natale_natalin0 : RT @pierolatino72: Massima solidarietà a @robersperanza per le minacce alla sua famiglia. Un ministro, una persona che da oltre un anno è i… - gdominici1968 : Nella pagina di @robersperanza non c’è traccia delle minacce ricevute, come usano fare taluni #cialtroni della poli… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Ci sono 4 indagati per le minacce a Speranza - zazoomblog : Covid: Carfagna solidarietà a Speranza dissenso non sfoci in minacce - #Covid: #Carfagna #solidarietà -