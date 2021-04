Covid, altre tre zone rosse in Sicilia: in totale sono 31 (Di venerdì 2 aprile 2021) sono tre le nuove zone rosse in Sicilia. Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta, ma anche Pietraperzia in provincia di Enna - come precisato dalla Regione - in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile diventano zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021)tre le nuovein. Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta, ma anche Pietraperzia in provincia di Enna - come precisato dalla Regione - in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile diventano zona rossa. L'articolo .

Advertising

LegaSalvini : IL PRIMARIO DEL SAN RAFFAELE: “OLTRE IL COVID ESISTONO ALTRE PATOLOGIE CHE NON DOBBIAMO TRASCURARE” - borghi_claudio : Tuttavia anche a Milano c'è un congruo numero di morti definiti covid e molti sono in terapia intensiva. Come si sp… - myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - AskdataCovid : 02 Aprile 2021 i morti sono 481 mentre i nuovi positivi sono 21.932 in Italia. Il totale dei tamponi positivi risul… - saratripodi2 : RT @danigre74: @ilgiornale @xiocri A me piacerebbe che tutti i medici si comportassero come il Prof. @azangrillo Negli ospedali non si muor… -