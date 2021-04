Ciao Darwin, Filippo Melloni: chi è il primo Padre Natura italiano (Di venerdì 2 aprile 2021) I protagonisti della trasmissione , cosa fa nella vita. (screenshot video)primo Padre Natura italiano di Ciao Darwin, Filippo Melloni, modello e aspirante dermatologo, con la media del 29 all’Università, è stato protagonista dell’ottava edizione del programma condotto dalla strana coppia della televisione italiana, composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella puntata dedicata alla sfida tra Web e Tv. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> Sara Vulinovic, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin Quasi 270mila follower sul suo profilo Instagram, Filippo Melloni è emiliano: infatti è nato il 15 settembre 1995 a Cento, comune della provincia ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021) I protagonisti della trasmissione , cosa fa nella vita. (screenshot video)di, modello e aspirante dermatologo, con la media del 29 all’Università, è stato protagonista dell’ottava edizione del programma condotto dalla strana coppia della televisione italiana, composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella puntata dedicata alla sfida tra Web e Tv. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> Sara Vulinovic, chi è la MadrediQuasi 270mila follower sul suo profilo Instagram,è emiliano: infatti è nato il 15 settembre 1995 a Cento, comune della provincia ...

