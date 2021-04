Chelsea – West Bromwich Albion 3 aprile 2021 ore 14 | 30

(Di venerdì 2 aprile 2021) L’allenatore delThomas Tuchel fornirà un aggiornamento sulla forma fisica dei suoi giocatori venerdì. Thiago Silva, Tammy Abraham e Jorginho sono tutti prossimi al ritorno, mentre N’Golo Kante e Callum Hudson-Odoi sono rientrati presto dal servizio internazionale a causa di infortuni. Ecco cosa aspettarsi dall’incontrodi domani.: a che punto sono le due squadre? Conor Gallagher, beneficiario delBrom, non è idoneo ad affrontare il club dei suoi genitori. Hal Robson-Kanu sarà in squadra nonostante sia stato rimandato a casa dal Galles per violazione dei protocolli del coronavirus. Ilnon ha subito gol in nessuna ...

Advertising

infobetting : Chelsea-West Bromwich (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE Sabato si giocherà #Chelsea Vs #WestBromwich, scopri i nostri pronostici e le probabili formazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea West

Il Veggente

...Matelica - Sambenedettese (Serie C) - ELEVEN SPORTS 13.00 Monaco - Metz (Ligue 1) - DAZN Casertana - Palermo (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 257 satellite) 13.30......00 VfL Wolfsburg -FC Women 0 - 3 * 17:00 Manchester City WFC - FC Barcelona Argentina > ...00 Aucas - Delfín SC Germania > Regionalliga2020/2021 19:30 Preußen Münster - SV 19 Straelen ...Segui i nostri consigli per le scommesse del week end. Il campionato inglese scende in campo con la 30° giornata della stagione 2020/2021 ...PRONOSTICI PREMIER LEAGUE Noi di Superscommesse.it siamo tornati con i pronostici della trentesima giornata di Premier League. Iniziamo subito con Chelsea – West Bromwich Albion. I padroni di casa non ...