Calciomercato Juventus | assalto a Locatelli programmato Ecco i dettagli

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lanon molla Manuelil possibile piano dei bianconeri in concomitanza con la Coppa Italia a Reggio Emilia Manuelè sempre il centrocampista che scalda di più in ottica mercato per i bianconeri: la dirigenza potrebbe affondare il colpo in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che si terrà a Reggio Emilia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lapotrebbe pensare ad un’operazione stile Chiesa: i bianconeri potrebbero inserire nel pacchetto Fagioli e Frabotta. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Gazzetta_it : #RenatoPortaluppi vuol portare #DouglasCosta al #Gremio 'È interessato' #Juventus #BayernMonaco - DiMarzio : #Juventus, #Buffon e #Chiellini potrebbero non rinnovare: su #DouglasCosta ci sono anche i #Tigres - calciomercatoit : #Juventus, non solo #Haaland: #Raiola a #Barcellona tratta anche la cessione di #deLigt ?? #CMITmercato - gilnar76 : Locatelli #Juve, affondo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Marchisio consiglia Dybala: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

1 Appuntamento fisso, come ogni venerdì..com torna anche oggi in diretta su Twitch a partire dalle 18.30 per fare il punto ... mercato, Atalanta e del derby della Mole , Torino -,...Alla viglia del nuovo derby è impossibile non ricordare e raccontare queste due colonne portanti dellae del Torino che sapevano caricarsi sulle spalle tutto il peso della loro appartenenza ...L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul futuro di Andrea Pirlo. Il “Principino” che punta molto su di lui per il futuro dei ...La Juventus non molla Manuel Locatelli: ecco il possibile piano dei bianconeri in concomitanza con la Coppa Italia a Reggio Emilia Manuel Locatelli è sempre il centrocampista che scalda di più in ...