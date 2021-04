Belluno, la dottoressa Lucia Pirolo e il papà (medico in pensione) fanno i vaccini a domicilio con una vecchia 500 d’epoca – Video (Di venerdì 2 aprile 2021) Lucia Pirolo è il medico di famiglia che da domenica ha iniziato a vaccinare a Belluno i suoi pazienti a domicilio, anziani che per motivi di salute non possono uscire dalle loro abitazioni. Va in giro per la città e nei paesini della provincia a bordo di una 500 Giardiniera d’epoca, modello Autobianchi, con una croce rossa disegnata sui fianchi. “Se riesco a lavorare così tanto lo devo a mio padre (medico in pensione ndr.) che mi aiuta a vaccinare, mia madre che mi prepara da mangiare e mio marito che pazientemente mi aspetta per la cena”, ha spiegato la dottoressa. Il medico bellunese è figlia di un noto dottore di base, Giulio, in pensione da luglio ma che nonostante questo la aiuta nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)è ildi famiglia che da domenica ha iniziato a vaccinare ai suoi pazienti a, anziani che per motivi di salute non possono uscire dalle loro abitazioni. Va in giro per la città e nei paesini della provincia a bordo di una 500 Giardiniera, modello Autobianchi, con una croce rossa disegnata sui fianchi. “Se riesco a lavorare così tanto lo devo a mio padre (inndr.) che mi aiuta a vaccinare, mia madre che mi prepara da mangiare e mio marito che pazientemente mi aspetta per la cena”, ha spiegato la. Ilbellunese è figlia di un noto dottore di base, Giulio, inda luglio ma che nonostante questo la aiuta nella ...

