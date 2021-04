Apocalisse Covid in Brasile, ma prima di sparare addosso a Bolsonaro leggete questi dati (Di venerdì 2 aprile 2021) Apocalisse Covid-19 in Brasile, dove si è iniziato a riesumare i cadaveri per fare posto a nuove vittime del coronavirus. Accade nello Stato di San Paolo, dove questa settimana si è registrato un record di decessi. Ma sono diversi gli Stati brasiliani ”in condizioni critiche”, come avverte l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Solo nelle ultime 24 ore sono 92mila i nuovi contagi e più di 3.700 le vittime. Covid in Brasile: 1500 morti per milione di abitanti contro i 1800 dell’Italia In totale, è aumentato a 325.284 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, facendo del Brasile il secondo Paese al mondo per numero di morti per coronavirus dopo gli Stati Uniti. L’Italia è al settimo posto assoluto in questa drammatica ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021)-19 in, dove si è iniziato a riesumare i cadaveri per fare posto a nuove vittime del coronavirus. Accade nello Stato di San Paolo, dove questa settimana si è registrato un record di decessi. Ma sono diversi gli Stati brasiliani ”in condizioni critiche”, come avverte l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Solo nelle ultime 24 ore sono 92mila i nuovi contagi e più di 3.700 le vittime.in: 1500 morti per milione di abitanti contro i 1800 dell’Italia In totale, è aumentato a 325.284 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate al-19, facendo delil secondo Paese al mondo per numero di morti per coronavirus dopo gli Stati Uniti. L’Italia è al settimo posto assoluto in questa drammatica ...

Advertising

SecolodItalia1 : Apocalisse Covid in Brasile, ma prima di sparare addosso a Bolsonaro leggete questi dati - MusicTvOfficial : In seguito alle ultime disposizioni governative in contrasto al Covid-19 e al perdurare dello Stato d’Emergenza, le… - FedeBurry : Tempo fa i giornalai e politicanti italiani urlavano di una imminente apocalisse in #UK a causa della #Brexit. Oggi… - ailgamar : Le opinioni dei dinosauri a proposito di come gestire l'imminente apocalisse avranno avuto certo più credibilità di… - 1AnelloxDomarli : #quartarepubblica Secondo voi,con la miseria che ci attanaglia,il Covid che imperversa,le prese in giro,che ogni gi… -