Alvaro Soler torna con la sua “Magia” in diretta Facebook e YouTube alle 17 sulla pagina FQMAGAZINE

Dopo un anno di pausa nel 2020, il 5 marzo scorso Alvaro Soler ha pubblicato il nuovo singolo "Magia". Con alle spalle 4 miliardi di stream globali (tra audio e video), più di 80 tra dischi d'oro e di platino e due milioni di album venduti, il singolo fa da apripista al nuovo album omonimo in uscita il 9 luglio. Al momento l'artista fa anche parte della giuria del talent tedesco "The Voice Kids". Soler si è preso una pausa nel 2020. Un anno senza viaggi continui, dodici mesi per riposarsi, 365 giorni per scrivere nuove canzoni. "In realtà ero un po' stanco. – ha affermato il cantautore – È stato il viaggio più bello della mia vita, e ne sono molto grato, ma allo stesso tempo, è stato agrodolce perché avevo a malapena una vita privata. Volevo del tempo per fare altre esperienze.

