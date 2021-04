Almanacco del 02-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)del giorno Buongiorno Buon venerdì santo da parte di Francesco Vitale oggi è venerdì 2 aprile e la chiesa ricorda San Francesco di Paola di nome Francesco dal latino medievale franziskus deriva dall’aggettivo Germanico Franchi che cioè a parte dal popolo dei Franchi nome gode tutto anche di una vasta popolarità secondo l’Istat in assoluto il più diffuso tra i nuovi nati negli ultimi anni il proverbio ci dice Aprile piovoso anno Fruttuoso sono nati oggi Carlo Magno Giacomo Casanova Giuliana De Sio non so se facciamo in tempo a fare gli auguri ai nostri dati di oggi e George per cui non so dove andiamo a fare immediatamente con grande gioia Francescoio e Maria Elisa Buona giornata Tantissimi auguri a ciascuno di voi e i più rapidi che ci hanno raggiunto Domenico Nicole Teresa Debora che sono fatto arrivare con grande gioia il loro messaggi loro Buongiorno ...