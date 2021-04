Wired Next Fest 2021 riapre i teatri, con 5 appuntamenti in 6 mesi sul tema degli Equilibri (Di giovedì 1 aprile 2021) Wired Italia, dopo il successo di Wired Health, annuncia una nuova edizione digital di Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione. Il 17 e 18 marzo si è tenuto per il 4° anno Wired Health, l’evento di Wired Italia dedicato a come il digitale stia trasformando il mondo della salute. L’evento, in formato digitale, ha ottenuto oltre 2,9 milioni di video views (qui tutti i video). Wired Health, organizzato in occasione della Milano Digital Week, è stato reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner. Partner scientifico: Humanitas; Main partner: Alfasigma, Janssen Italia, Lifebrain, MSD, Novo Nordisk, Roche, Sanofi, Takeda, Vree Health; Partner: Philips, Retelit; Sponsor: Deloitte; ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021)Italia, dopo il successo diHealth, annuncia una nuova edizione digital di, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione. Il 17 e 18 marzo si è tenuto per il 4° annoHealth, l’evento diItalia dedicato a come il digitale stia trasformando il mondo della salute. L’evento, in formato digitale, ha ottenuto oltre 2,9 milioni di video views (qui tutti i video).Health, organizzato in occasione della Milano Digital Week, è stato reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner. Partner scientifico: Humanitas; Main partner: Alfasigma, Janssen Italia, Lifebrain, MSD, Novo Nordisk, Roche, Sanofi, Takeda, Vree Health; Partner: Philips, Retelit; Sponsor: Deloitte; ...

