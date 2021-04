Vaccini, Moratti: “Per vulnerabili e disabili, campagna partita con grande intensità” (Di giovedì 1 aprile 2021) La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti ha sottolineato che “siamo all’89 per cento di Vaccini somministrati rispetto alle dosi consegnate”. “Stiamo procedendo con grande intensità – ha rimarcato Moratti – e per questo abbiamo voluto presentare oggi il modello della campagna vaccinale massiva con il nuovo portale Poste italiane, che ringrazio, attivo da domani”. La vicepresidente si è soffermata, durante la conferenza stampa, sulle vaccinazioni dei soggetti ‘Estremamente vulnerabili’: “In Lombardia sono 366.705 – ha detto – di cui 54.458 hanno già ricevuto la prima o anche la seconda dose di vaccino. Quindi questa campagna vaccinale per le persone vulnerabili è già partita, e in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letiziaha sottolineato che “siamo all’89 per cento disomministrati rispetto alle dosi consegnate”. “Stiamo procedendo con– ha rimarcato– e per questo abbiamo voluto presentare oggi il modello dellavaccinale massiva con il nuovo portale Poste italiane, che ringrazio, attivo da domani”. La vicepresidente si è soffermata, durante la conferenza stampa, sulle vaccinazioni dei soggetti ‘Estremamente’: “In Lombardia sono 366.705 – ha detto – di cui 54.458 hanno già ricevuto la prima o anche la seconda dose di vaccino. Quindi questavaccinale per le personeè già, e in ...

