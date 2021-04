Usa, uomo apre il fuoco e uccide 4 persone in California. Tra le vittime anche un bambino (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella città di Orange, a sud di Los Angeles, in California. L’uomo, che ha agito per motivi al momento ignoti, è stato ferito durante l’intervento della polizia. anche una quinta persona è stata colpita, ed è rimasta ferita. Secondo il Los Angeles Times, gli agenti di polizia che hanno assistito alla scena sono stati colpiti e hanno risposto al fuoco. La polizia, riportano i media Usa, ha riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Quattro, tra cui un, sono state uccise da unche ha aperto ilin un edificio per uffici nella città di Orange, a sud di Los Angeles, in. L’, che ha agito per motivi al momento ignoti, è stato ferito durante l’intervento della polizia.una quinta persona è stata colpita, ed è rimasta ferita. Secondo il Los Angeles Times, gli agenti di polizia che hanno assistito alla scena sono stati colpiti e hanno risposto al. La polizia, riportano i media Usa, ha riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

torrempesta : @mrjones1981 @francescacheeks Uomo. Usa il termine sessista per definizione 'mansplaining'. Mi sale il vomito misto a risata. - fattoquotidiano : Usa, uomo apre il fuoco e uccide 4 persone in California. Tra le vittime anche un bambino - hastatoMiluccio : @MassiSilver @SirDistruggere @mainchesenso92 Se posso: “i trans” fanno scrivere a quelle merde di refuffica Tu per… - ecilaotter : RT @lilniex: sono un’uomo di 50 anni che usa le immagini di sua figlia per fare like ed essere famoso - lilniex : sono un’uomo di 50 anni che usa le immagini di sua figlia per fare like ed essere famoso -

Ultime Notizie dalla rete : Usa uomo USA: sparatoria in Californa, 4 morti tra cui un bambino Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise da un uomo che ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella citt di Orange, a sud di Los Angeles, in California. L'uomo, che ha agito per motivi al momento ignoti, stato ferito durante l'intervento della polizia. Anche una quinta persona stata colpita, ed rimasta ...

Usa, sparatoria in California: 4 vittime fra cui un bambino, un ferito Ancora da chiarire il movente dell'uomo vedi anche Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti Secondo il Los Angeles Times , gli agenti di polizia che hanno assistito alla scena sono ...

Usa, uomo apre il fuoco e uccide 4 persone in California. Tra le vittime anche un bambino Il Fatto Quotidiano Passioni transatlantichePerché non sappiamo rinunciare alle invenzioni gastronomiche Made in USA Poco salubri, molto dolci eppure seducenti da morire, ecco perché ne andiamo pazzi Uomo, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residente in città del Nord Italia, fanatico dei videogiochi: è questo ...

Sneakers, ecco i modelli da non farsi scappare ad aprile Con la bella stagione sale la voglia di un nuovo paio di ginniche per rinfrescare look e guardaroba. Ecco le nostre preferite per questo mese ...

Quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise da unche ha aperto il fuoco in un edificio per uffici nella citt di Orange, a sud di Los Angeles, in California. L', che ha agito per motivi al momento ignoti, stato ferito durante l'intervento della polizia. Anche una quinta persona stata colpita, ed rimasta ...Ancora da chiarire il movente dell'vedi anche, sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti Secondo il Los Angeles Times , gli agenti di polizia che hanno assistito alla scena sono ...Poco salubri, molto dolci eppure seducenti da morire, ecco perché ne andiamo pazzi Uomo, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residente in città del Nord Italia, fanatico dei videogiochi: è questo ...Con la bella stagione sale la voglia di un nuovo paio di ginniche per rinfrescare look e guardaroba. Ecco le nostre preferite per questo mese ...