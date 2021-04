USA, richieste sussidi disoccupazione crescono più del previsto (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – crescono oltre le aspettative le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 26 marzo, i “claims” sono risultati pari a 719.000 unità, in aumento di 61 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 658.000 (684.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che erano per richieste in lieve aumento fino a 680 mila, e segna un’inversione di tendenza rispetto alla settimana scorsa, in cui era stato registrato il dato più basso da quando è scoppiata la pandemia. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 719.000 unità in calo di 10,5 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (729.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) –oltre le aspettative ledio allanegli USA. Nella settimana al 26 marzo, i “claims” sono risultati pari a 719.000 unità, in aumento di 61 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 658.000 (684.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che erano perin lieve aumento fino a 680 mila, e segna un’inversione di tendenza rispetto alla settimana scorsa, in cui era stato registrato il dato più basso da quando è scoppiata la pandemia. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 719.000 unità in calo di 10,5 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (729.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un ...

