Uomini e Donne trono over, Isabella e Biagio: la “strana” coppia (Di giovedì 1 aprile 2021) Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena e inaspettati risvolti. Questa volta, protagonisti di un sorprendente avvicinamento sono la nuova dama Isabella e Biagio, cavaliere che in passato ha intrapreso una conoscenza con la storica Gemma Galgani. Isabella e Biagio…la coppia che non ti aspetti Durante l’ultima puntata andata in onda Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio una coppia che ha destato molto scalpore. Stiamo parlando di Isabella e Biagio. Lei aristocratica, bellissima, con un portamento elegante e leggiadro, lui macho napoletano, con fare duro e un italiano non proprio perfetto. La dama si è detta molto interessata a lui e ha fatto sapere di essere stata ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021)continua a regalare colpi di scena e inaspettati risvolti. Questa volta, protagonisti di un sorprendente avvicinamento sono la nuova dama, cavaliere che in passato ha intrapreso una conoscenza con la storica Gemma Galgani.…lache non ti aspetti Durante l’ultima puntata andata in onda Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio unache ha destato molto scalpore. Stiamo parlando di. Lei aristocratica, bellissima, con un portamento elegante e leggiadro, lui macho napoletano, con fare duro e un italiano non proprio perfetto. La dama si è detta molto interessata a lui e ha fatto sapere di essere stata ...

