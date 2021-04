“Una marea di container che non sanno più dove mettere”: il blocco del canale di Suez non è ancora finito (Di giovedì 1 aprile 2021) A oltre una settimana da quando la nave portacontainer Ever Given si è arenata nel canale di Suez, gli effetti del blocco di uno degli snodi principali del commercio mondiale continuano a ripercuotersi sulle filiere produttive, che potrebbero impiegare mesi ad assorbire i ritardi. Un incidente “non banale” per il mondo dei trasporti marittimi, riferisce a TPI Raffaella Passariello, responsabile area export della multinazionale delle spedizioni internazionali Savino del Bene, che prevede “gravi ripercussioni al sistema logistico” soprattutto sul fronte della carenza di container, interessati da rialzi record nelle tariffe di spedizione, più che triplicati dalla scorsa estate. Una situazione che, anche senza essere avvertita direttamente dai consumatori, può avere forti ricadute sulle aziende impegnate ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) A oltre una settimana da quando la nave portaEver Given si è arenata neldi, gli effetti deldi uno degli snodi principali del commercio mondiale continuano a ripercuotersi sulle filiere produttive, che potrebbero impiegare mesi ad assorbire i ritardi. Un incidente “non banale” per il mondo dei trasporti marittimi, riferisce a TPI Raffaella Passariello, responsabile area export della multinazionale delle spedizioni internazionali Savino del Bene, che prevede “gravi ripercussioni al sistema logistico” soprattutto sul fronte della carenza di, interessati da rialzi record nelle tariffe di spedizione, più che triplicati dalla scorsa estate. Una situazione che, anche senza essere avvertita direttamente dai consumatori, può avere forti ricadute sulle aziende impegnate ...

Advertising

Teresasalvati_ : RT @EttoreBaita: Fanno cazzate, lasci perdere, fai silenzio, non dici nulla per il quieto vivere, una persona intelligente dovrebbe apprezz… - wnderingstars : Perché le case dei ricchi sono tutte uguali avete una marea di soldi fatevi fare la casa più pacchiana mai esistita - rosmellogfvip : la sera daybau decide di celebrare con noi #halloweenrosmello e si va a guardare una marea di edit in cui la taggan… - ArmandaGelsomin : RT @EttoreBaita: Fanno cazzate, lasci perdere, fai silenzio, non dici nulla per il quieto vivere, una persona intelligente dovrebbe apprezz… - lccatt : RT @_enz29: @farted94 Appunto Si sono incontrati una marea di volte con gli agenti Quindi hai detto delle cazzate -

Ultime Notizie dalla rete : Una marea Aprile 2021: Gigi D'Alessio - QUANDO LA MIA VITA CAMBIERÀ (2000) - Anima Fiammeggiante ... cielo e mare Quando la mia vita cambierà Bella canzone mia " Ho subito i preconcetti e una marea di cose su di me infondate, ma io dico che se la ...

Bradisismo, ancora 2 scosse nell'area flegrea. Nella darsena, complice anche la bassa marea, è visibile per larghi tratti il fondale con le imbarcazioni a secco. . Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) ...

Spotify, arriva una marea di nuove playlist personalizzate HDblog One True Pairing: i migliori momenti di Buffy e Spike in Buffy, l’ammazzavampiri Eccoci tornati con One True Pairing, la rubrica dedicata alle coppie delle serie TV: protagonisti del nuovo appuntamento sono Buffy e Spike.

Pozzuoli, registrata una scossa di terremoto nella notte La scossa era stata preceduta ieri pomeriggio, alle 16.06 da un altro evento di magnitudo 1.3 a profondità 4mila metri con epicentro sempre in mare tra Pozzuoli e Bacoli ...

... cielo e mare Quando la mia vita cambierà Bella canzone mia " Ho subito i preconcetti edi cose su di me infondate, ma io dico che se la ...Nella darsena, complice anche la bassa, è visibile per larghi tratti il fondale con le imbarcazioni a secco. . Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre innuova finestra) ...Eccoci tornati con One True Pairing, la rubrica dedicata alle coppie delle serie TV: protagonisti del nuovo appuntamento sono Buffy e Spike.La scossa era stata preceduta ieri pomeriggio, alle 16.06 da un altro evento di magnitudo 1.3 a profondità 4mila metri con epicentro sempre in mare tra Pozzuoli e Bacoli ...