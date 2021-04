Tutte le date e le categorie della vaccinazione di massa in Lombardia (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - La Lombardia si prepara alla vaccinazione di massa. Oggi, nella sede della Regione, è stato presentato il calendario delle somministrazioni massive, che inizieranno il 12 aprile con la fascia 75-79 anni, ed è stato annunciato che da domani (venerdì 2 aprile) sarà operativo il portale di Poste Italiane che gestirà le prenotazioni, dopo il flop di Aria. E, se arriveranno le dosi programmate, l'ultima categoria prevista, gli under 49, dovrebbe essere coperta entro il prossimo 18 luglio. A fare il quadro sul cronoprogramma è stato il consulente della Regione Lombardia per la campagna di vaccinazione, Guido Bertolaso. "I centri vaccinali massivi - ha detto - sono 76, partiamo il 12 aprile perché vogliamo finire prima la vaccinazione degli over 80 e ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Lasi prepara alladi. Oggi, nella sedeRegione, è stato presentato il calendario delle somministrazioni massive, che inizieranno il 12 aprile con la fascia 75-79 anni, ed è stato annunciato che da domani (venerdì 2 aprile) sarà operativo il portale di Poste Italiane che gestirà le prenotazioni, dopo il flop di Aria. E, se arriveranno le dosi programmate, l'ultima categoria prevista, gli under 49, dovrebbe essere coperta entro il prossimo 18 luglio. A fare il quadro sul cronoprogramma è stato il consulenteRegioneper la campagna di, Guido Bertolaso. "I centri vaccinali massivi - ha detto - sono 76, partiamo il 12 aprile perché vogliamo finire prima ladegli over 80 e ...

