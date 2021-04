Traffico Roma del 01-04-2021 ore 18:00 (Di giovedì 1 aprile 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buonasera Traffico molto intenso sull’intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo Covo dei tre Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio per la Roma Firenze fino allo svincolo La Rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio per la Roma Fiumicino Sino all’uscita Romanina sulla tangenziale cose per Traffico intenso tra via di Tor di Quinto la Salaria in direzione San Giovanni per lavori ricordiamo chiuso viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso Francia chiusa per chi proviene dai Parioli La Rampa che mette su Corso Francia in direzione della Flaminia nella zona sud ci sono difficoltà lungo la Ardeatina a causa di un incidente avvenuto all’altezza del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buonaseramolto intenso sull’intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo Covo dei tre Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio per laFirenze fino allo svincolo La Rustica nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio per laFiumicino Sino all’uscitanina sulla tangenziale cose perintenso tra via di Tor di Quinto la Salaria in direzione San Giovanni per lavori ricordiamo chiuso viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso Francia chiusa per chi proviene dai Parioli La Rampa che mette su Corso Francia in direzione della Flaminia nella zona sud ci sono difficoltà lungo la Ardeatina a causa di un incidente avvenuto all’altezza del ...

