Stati Uniti e FMI insieme per aiuti a economie colpite da pandemia

(Teleborsa) – Il Dipartimento del Tesoro USA assieme al FMI sta studiando la possibilità di fornire aiuti in valuta sino ad un massimo di 650 miliardi di dollari ai Paesi più duramente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Lo fa sapere il Dipartimento del Tesoro americano, ricordando che la pandemia COVID-19 ha avuto un impatto eccezionale sull'economia globale, che si è contratta del 3,5% nel 2020, ed ha messo a dura prova la liquidità finanziaria. In questo quadro l'FMI prevede una netta divergenza nelle prospettive di crescita delle economie avanzate e dei paesi a basso reddito e in via di sviluppo e stima che 150 economie avranno nel 2021 redditi pro capite inferiori ai livelli pre pandemia. Gli aiuti saranno forniti alle economie più svantaggiate ...

