Si possono vedere i congiunti a Pasqua? Le regole per il 3-4-5 aprile 2021 in Italia (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Italia non vuole esporsi a rischi legati al contagio durante le festività Pasquali. Proprio per questo il Premier Draghi continua a mantenere una la linea dura che ha sempre contraddistinto l’operato del ministro Speranza. Pasqua e Pasquetta sono dunque blindate in zona rossa, con regole per spostamenti e visite a parenti e amici: è prevista qualche concessione. SI possono vedere I congiunti A Pasqua? Cosa succede per quanto riguarda i congiunti a Pasqua? Si potranno vedere? La festività che in Italia mantiene sempre una grande tradizione, con pranzi e ritrovi familiari, non potrà accumunare la stessa passione di sempre, nemmeno quest’anno. Il 3, 4 e 5 aprile sarà ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) L’non vuole esporsi a rischi legati al contagio durante le festivitàli. Proprio per questo il Premier Draghi continua a mantenere una la linea dura che ha sempre contraddistinto l’operato del ministro Speranza.e Pasquetta sono dunque blindate in zona rossa, conper spostamenti e visite a parenti e amici: è prevista qualche concessione. SI? Cosa succede per quanto riguarda i? Si potranno? La festività che inmantiene sempre una grande tradizione, con pranzi e ritrovi familiari, non potrà accumunare la stessa passione di sempre, nemmeno quest’anno. Il 3, 4 e 5sarà ...

Advertising

myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - _blodreinax_ : ma se noi vediamo l’acqua ma non l’aria,allora vuol dire che i pesci possono vedere l’aria perché loro non vedono l’acqua? - Efisio31251859 : RT @BarbaraRaval: Sei un' ignorante. Non è legge, è un decreto anticostituzionale e non sarà legge se non convertito entro 60 gg. Sei una… - alessiioc : @samuelec131 bellissima,ma le chat senza poter scrivere messaggi normali se non quelli predefiniti non si possono vedere - lmpressione : vedere donne che ritengono i fischi o i commentini che gli uomini ci urlano in strada “complimenti” mi fa salire il… -