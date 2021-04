Scuole, per riaprirle in sicurezza servono più spazi (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Si parla tanto di riaprire le Scuole dopo Pasqua: dalla prossima settimana dovrebbero rientrare nelle zone rosse gli studenti fino alla prima media e nelle zone arancioni anche quelli della seconda e terza media, mentre per quanto riguarda la scuola superiore, saranno le singole Regioni a decidere come modulare la didattica”. Lo ricorda Marcello pacifico, Presidente del Sindacato Anief, dopo l’intervento in 7^ e 12^ Commissione Senato sugli effetti della Dad sugli studenti. “L’Anief ritiene che, ad oggi, non sia cambiata le situazione delle Scuole”, afferma il sindacalista, aggiungendo “avevamo chiesto nel protocollo d’intesa firmato un anno fa, prima di riaprire l’anno scolastico, che era necessario riaprire i termini per rivedere il dimensionamento scolastico, per rivedere i rapporti tra alunni-insegnanti-personale amministrativo, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Si parla tanto di riaprire ledopo Pasqua: dalla prossima settimana dovrebbero rientrare nelle zone rosse gli studenti fino alla prima media e nelle zone arancioni anche quelli della seconda e terza media, mentre per quanto riguarda la scuola superiore, saranno le singole Regioni a decidere come modulare la didattica”. Lo ricorda Marcello pacifico, Presidente del Sindacato Anief, dopo l’intervento in 7^ e 12^ Commissione Senato sugli effetti della Dad sugli studenti. “L’Anief ritiene che, ad oggi, non sia cambiata le situazione delle”, afferma il sindacalista, aggiungendo “avevamo chiesto nel protocollo d’intesa firmato un anno fa, prima di riaprire l’anno scolastico, che era necessario riaprire i termini per rivedere il dimensionamento scolastico, per rivedere i rapporti tra alunni-insegnanti-personale amministrativo, ...

