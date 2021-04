Screzi tra Pd e Salvini? Per Orsina il governo è al sicuro (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle stanze dei bottoni, qualche cucitura rischia di saltare. Il punto, è capire qual è, realmente, la posta in gioco. In questi giorni gli strali tra il neo segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il leader del Carroccio Matteo Salvini hanno caratterizzato l’altra faccia del dibattito pubblico. Fuori dall’emergenza, il Ddl Zan (sull’omotransfobia) e il relativo percorso parlamentare, continuano ad essere terreni minati. In più, dopo aver predicato discontinuità, Salvini si trova nella morsa delle decisioni del governo (di cui il suo partito è parte integrante), che di fatto legittimano la linea della chiusura intrapresa da Conte. Su questo è stato il premier in persona a contenere le rimostranze del leghista e a ricondurlo a più miti consigli. Il malumore, dunque, continua a serpeggiare. Dunque la posta in gioco è la ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle stanze dei bottoni, qualche cucitura rischia di saltare. Il punto, è capire qual è, realmente, la posta in gioco. In questi giorni gli strali tra il neo segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il leader del Carroccio Matteohanno caratterizzato l’altra faccia del dibattito pubblico. Fuori dall’emergenza, il Ddl Zan (sull’omotransfobia) e il relativo percorso parlamentare, continuano ad essere terreni minati. In più, dopo aver predicato discontinuità,si trova nella morsa delle decisioni del(di cui il suo partito è parte integrante), che di fatto legittimano la linea della chiusura intrapresa da Conte. Su questo è stato il premier in persona a contenere le rimostranze del leghista e a ricondurlo a più miti consigli. Il malumore, dunque, continua a serpeggiare. Dunque la posta in gioco è la ...

