Salvini con Orban e Morawiecki a Budapest in cerca dell'Eurodestra (Di giovedì 1 aprile 2021) 'Vogliamo mettere le basi per una carta di valori identitari europei' ha detto il leader della Lega. Un progetto ambizioso per aggregare in un unico gruppo anche il fronte più conservatore del Ppe Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) 'Vogliamo mettere le basi per una carta di valori identitari europei' ha detto il leadera Lega. Un progetto ambizioso per aggregare in un unico gruppo anche il fronte più conservatore del Ppe

Advertising

lauraboldrini : Comprimono i diritti di donne e persone LGBTQI+, non rispettano l'autonomia della magistratura, sono contro l'Ue e… - CarloCalenda : Vedi Riccardo, Salvini ha deciso con il governo le chiusure. Ok?! Però dopo ti dice “sono sbagliate” perché vuole i… - fattoquotidiano : CERCASI IMPUNITÀ Bye bye processi. Il leader leghista (indagato) adesso vuole modificare la legge insieme a Berlusc… - Fester761 : RT @JacopoPizzi: #Salvini fa accordi politici con il primo ministro polacco #Giorgetti, leghista Ministro dello Sviluppo Economico, deve oc… - Rodolfo51163075 : @DSantanche Se non provocate la caduta del governo con proteste popolari l'islam vincerà abbiamo contro il papa, i… -