Roma. In 5 contro 1, 25enne picchiato brutalmente: ragazzo finisce in ospedale (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella tarda serata di ieri una chiamata al 112 ha fatto correre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in via Francesco Buonamici. Una volta sul posto i miliari hanno trovato, in un appartamento dello stabile, un 25enne del Bangladesh riversato a terra con una vistosa ferita alla testa. Il ragazzo ha avvertito i militari di essere stato aggredito da alcuni connazionali che conosceva e che abitavano in un appartamento lì vicino. I Carabinieri si sono così diretti per rintracciare i 5 aggressori (di 54, 25, 24, 23 e 21 anni) identificati e riconosciuti in seguito dalla vittima. Il 25enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Policlinico Casilino, con una prognosi di 7 giorni per una brutta ferita. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno quindi denunciato i 5 aggressori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella tarda serata di ieri una chiamata al 112 ha fatto correre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diin via Francesco Buonamici. Una volta sul posto i miliari hanno trovato, in un appartamento dello stabile, undel Bangladesh riversato a terra con una vistosa ferita alla testa. Ilha avvertito i militari di essere stato aggredito da alcuni connazionali che conosceva e che abitavano in un appartamento lì vicino. I Carabinieri si sono così diretti per rintracciare i 5 aggressori (di 54, 25, 24, 23 e 21 anni) identificati e riconosciuti in seguito dalla vittima. Ilè dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Policlinico Casilino, con una prognosi di 7 giorni per una brutta ferita. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno quindi denunciato i 5 aggressori ...

