Roma, il «libro sospeso» per le donne nei centri anti-violenza: l’iniziativa di una libreria a Balduina (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel tempo ‘sospeso’ in cui viviamo da più di un anno, donare qualcosa a qualcuno può davvero fare la differenza. A Napoli da sempre c’è in tutti i bar la possibilità di regalare un caffè ad uno sconosciuto, grazie al caffè sospeso. Nel quartiere Balduina, a Roma, è nata un’iniziativa sociale che vale la pena sostenere e condividere: quella del libro sospeso destinato alle donne vittime di violenza, rifugiate nelle case d’accoglienza. Alla libreria Equilibri, assieme con l’organizzazione Casotto Monte Ciocci e con la partecipazione di Carmen Iovine, nasce il progetto solidale de Il libro sospeso: «un’iniziativa che vuole donare un libro, una storia a chi in questo momento ha bisogno di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel tempo ‘’ in cui viviamo da più di un anno, donare qualcosa a qualcuno può davvero fare la differenza. A Napoli da sempre c’è in tutti i bar la possibilità di regalare un caffè ad uno sconosciuto, grazie al caffè. Nel quartiere, a, è nata un’iniziativa sociale che vale la pena sostenere e condividere: quella deldestinato allevittime di, rifugiate nelle case d’accoglienza. AllaEquilibri, assieme con l’organizzazione Casotto Monte Ciocci e con la partecipazione di Carmen Iovine, nasce il progetto solidale de Il: «un’iniziativa che vuole donare un, una storia a chi in questo momento ha bisogno di ...

