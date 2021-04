Rinnovabili, dal 2023 stop all’uso di olio di soia e palma per produrre elettricità e biodiesel: ok della Camera. Entro l’estate il via libera finale (Di giovedì 1 aprile 2021) La Camera approva lo stop agli oli di palma e di soia nella produzione di biocarburanti e di elettricità dal 1 gennaio 2023. Dopo il voto al Senato del 30 ottobre scorso, anche Montecitorio dà l’ok alla norma che fa parte del disegno di legge di delegazione europea, testo con cui si dà mandato al Governo di stabilire le Rinnovabili del futuro. E l’esecutivo dovrà includere nella prossima legge sulle Rinnovabili la novità che, aspetto da non sottovalutare, non riguarda solo la materia prima, ma anche gli scarti il cui mercato può risultare anche più conveniente ma non privo di conseguenze dal punto di vista ambientale. La norma sancisce, infatti, che saranno esclusi dal 1 gennaio 2023 dagli obblighi di miscelazione al combustibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Laapprova loagli oli die dinella produzione di biocarburanti e didal 1 gennaio. Dopo il voto al Senato del 30 ottobre scorso, anche Montecitorio dà l’ok alla norma che fa parte del disegno di legge di delegazione europea, testo con cui si dà mandato al Governo di stabilire ledel futuro. E l’esecutivo dovrà includere nella prossima legge sullela novità che, aspetto da non sottovalutare, non riguarda solo la materia prima, ma anche gli scarti il cui mercato può risultare anche più conveniente ma non privo di conseguenze dal punto di vista ambientale. La norma sancisce, infatti, che saranno esclusi dal 1 gennaiodagli obblighi di miscelazione al combustibile ...

