Quirinale, non solo Draghi. Anche nel Pd c'è chi punta al dopo-Mattarella (Di giovedì 1 aprile 2021) I giochi per il Quirinale sembrano fatti. Draghi subentrerà a Mattarella. O fra un anno, a scadenza naturale (col rischio, però, di elezioni anticipate durante la pandemia), o fra due anni, al termine dell'attuale legislatura, se si riuscisse – previa rielezione – a convincere in extremis l'attuale Capo dello Stato a "resistere" altri 12 mesi alla Presidenza della Repubblica. Ma spesso, nel conclave, chi entra Cardinale da super favorito poi non esce Papa. Ed è per questo che sono in molti, nel Pd, quelli che ancora sperano di salire al Colle. Tanto più ora che l'arrivo di Enrico Letta ha "rimescolato" le carte. D'altronde, nel 2015, nessuno pensava che Mattarella avrebbe fatto il Capo dello Stato. E invece… Così sono molti nel centrosinistra, e soprattutto nel Pd, pronti a provarci. Il solito Franceschini, poi Guerini ...

