Pd, Letta incontra il leader dei Verdi Bonelli: "Mattero Renzi? Vedrò tutti" (Di giovedì 1 aprile 2021) "Quando Vedrò Matteo Renzi? Farò incontri con tutti". Il segretario del Pd, Enrico Letta, taglia corto e liquida così le domande dei cronisti su quando vedrà il leader di Italia Viva. Letta oggi ha incontrato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli. "La coalizione che stiamo costruendo dovrà avere una forte impronta ambientalista" ha assicurato. Da quando è stato eletto segretario del Pd, il leader Pd ha incontrato praticamente l'intero arco costituzionale italiano: da Speranza a Meloni fino alle Sardine e all'associazione Demos L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

