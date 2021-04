Pasqua zona rossa | seconde case | viaggi | parenti | picnic | viaggi Ecco cosa si può fare

Advertising

Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - maurorotelli : Pensavo fosse uno strascico del 1 aprile ed invece è tutto drammaticamente vero! Speravamo di vivere la Pasqua in s… - Maschere1 : RT @GiorgiaMeloni: Pasqua in zona rossa, ma consentiti viaggi all’estero. Da una parte costringono alberghi, ristoranti e operatori del tur… - news_ravenna : Zona rossa: le nuove regole per dopo Pasqua -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua zona

...la frequenza in presenza al test in un momento in cui nel resto d'Italia andranno a scuola (in... Leggi Anche Scuola, dopoil ritorno in aula di 6 studenti su 10. Presidi: 'Mai risolto il ...Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud ovest della Sardegna, entra in a causa dell'impennata dei contagi nel territorio. Ora i Comuni sardi in lockdown sono 13. Secondo le ...Le colombe nerazzurre, comunque, allieteranno anche la Pasqua degli anziani ospiti delle residenze sanitarie ... decisiva e che vede Gucher e compagni impegnati nella corsa alla zona play-off. E ci ...C’è chi è a bordo di un aereo diretto all’estero e chi si sposterà fuori Regione. Molti, invece, per le restrizioni anti-Covid, resteranno in ...