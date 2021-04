“Non mi uccidere”, il Twilight italiano con Alice Pagani fuori il 21 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) È stato da poco lanciato in anteprima, sui profili Instagram dei due protagonisti Alice Pagani e Rocco Fasano, il teaser trailer di Non mi uccidere, l’atteso film di Andrea De Sica. Il film sarà disponibile dal 21 aprile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity. Non mi uccidere: la trama del Twilight all’italiana tratto dal romanzo di Chiara Palazzolo Mirta (Alice Pagani) ama Robin (Rocco Fasano) alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) È stato da poco lanciato in anteprima, sui profili Instagram dei due protagonistie Rocco Fasano, il teaser trailer di Non mi, l’atteso film di Andrea De Sica. Il film sarà disponibile dal 21per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity. Non mi: la trama delall’italiana tratto dal romanzo di Chiara Palazzolo Mirta () ama Robin (Rocco Fasano) alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che ...

