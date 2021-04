L’ultimo sms ad Ornella | “Ti lascerò in pace | aiutami”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sembrava tranquillo, nulla faceva presagire alla strage. “Farò di tutto per non assillarti più, perché non è giusto. Ti lascio inOrny, poi magari domani parliamo. Mi aiuti a trovare una sistemazione per me? Ne ho bisogno”. Questo è il messaggio di Pinotto Iacomino all’ex compagnaPinto, inviatole il 12 marzo, poche ore prime di ucciderla a coltellate nella sua casa dell’Arenaccia a Napoli. Il messaggio è stato individuato dalla squadra mobile nel telefono della donna. Fino al giorno prima del massacro l’uomo sembrava tranquillo e deciso a non infastidire più la donna. Indagini anche sull’arma del delitto. Il coltello usato per uccidereera in uno degli alberghi gestiti dalla famiglia Iacomino a Ercolano. Tra le testimonianze decisive a ricostruire la vicenda quelle del ...