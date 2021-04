LOL, chi ride è fuori sul serio (Di giovedì 1 aprile 2021) Caterina Guzzanti a LOL - Chi ride è fuori Avete presente quelle battute squallide che ogni anno si ripetono il 1 aprile per tentare di far ridere gli amici e che da sempre non fanno ridere nessuno? Ad esse possiamo aggiungere un nuovo pesce d’aprile di quel genere, ovvero lo show di Amazon Prime Video LOL – Chi ride è fuori, nel quale dieci comici sono costretti a convivere per sei ore senza ridere, pena l’eliminazione. Potremmo riassumerlo con le due frasi “pensava fosse efficace e invece sono stato là là per dargli un pugno” di Elio per Frank Matano e “Pintus ha puntato sulla strategia dello sfinimento dei coglioni” di Katia Follesa, ma no, vi forniremo qualche argomentazione in più. Far ridere non è facile, ma i comici di professione lavorano ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Caterina Guzzanti a LOL - ChiAvete presente quelle battute squallide che ogni anno si ripetono il 1 aprile per tentare di farre gli amici e che da sempre non fannore nessuno? Ad esse possiamo aggiungere un nuovo pesce d’aprile di quel genere, ovvero lo show di Amazon Prime Video LOL – Chi, nel quale dieci comici sono costretti a convivere per sei ore senzare, pena l’eliminazione. Potremmo riassumerlo con le due frasi “pensava fosse efficace e invece sono stato là là per dargli un pugno” di Elio per Frank Matano e “Pintus ha puntato sulla strategia dello sfinimento dei coglioni” di Katia Follesa, ma no, vi forniremo qualche argomentazione in più. Farre non è facile, ma i comici di professione lavorano ...

Advertising

team_world : Se ridi sei fuori: questa la regola principale del nuovo programma comico disponibile su @PrimeVideoIT 'LOL: Chi ri… - Gabri_Benci : @GeneraleCujkov Ha bloccato pure me. Beccati la querela. È convinta che Coso quereli chi viene segnalato da costei.… - davidemaggio : #LOL chi ride è fuori sul serio La recensione - MichelaGiraud : RT @lautonini: oggi su Amazon Prime esce 'LOL: chi ride è fuori' io come al solito ho il ruolo di vocina nella testa del mio coso dipinto p… - twentyxneGus : non l’ex del moroso di mia sorella che lavora nell’azienda in cui sono che fa finta di non sapere chi io io sia e c… -