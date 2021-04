LIVE Nuoto, Assoluti in DIRETTA: Martinenghi meglio di Peaty nel 2021! Bene Paltrinieri e Burdisso (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL RECORD ITALIANO DI NICOLO’ Martinenghi LA CRONACA DELLA VITTORIA DI GREGORIO Paltrinieri NEGLI 800 SL LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SIMONA QUADARELLA NEGLI 800 SL LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERICO Burdisso NEI 200 FARFALLA LA CRONACA DEI 100 SL UOMINI I TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 NICOLO’ Martinenghi: “POSSO ANCORA LIMARE QUALCOSA” FEDERICA PELLEGRINI: “NON SO SE FARO’ GLI EUROPEI” GABRIELE DETTI: “LE ENERGIE ERANO QUELLE CHE ERANO” FEDERICO Burdisso: “NON SONO SODDISFATTO, POSSO DARE DI PIU'” GREGORIO Paltrinieri: “CI STA NON ESSERE AL TOP DEL FORMA ADESSO” SIMONA QUADARELLA: “SPERAVO meglio” RISULTATI Assoluti DI RICCIONE 1° ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL RECORD ITALIANO DI NICOLO’LA CRONACA DELLA VITTORIA DI GREGORIONEGLI 800 SL LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SIMONA QUADARELLA NEGLI 800 SL LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERICONEI 200 FARFALLA LA CRONACA DEI 100 SL UOMINI I TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 NICOLO’: “POSSO ANCORA LIMARE QUALCOSA” FEDERICA PELLEGRINI: “NON SO SE FARO’ GLI EUROPEI” GABRIELE DETTI: “LE ENERGIE ERANO QUELLE CHE ERANO” FEDERICO: “NON SONO SODDISFATTO, POSSO DARE DI PIU'” GREGORIO: “CI STA NON ESSERE AL TOP DEL FORMA ADESSO” SIMONA QUADARELLA: “SPERAVO” RISULTATIDI RICCIONE 1° ...

