Lino Val Gandino, la prima copia della Sindone su Rai Uno a Porta a Porta (Di giovedì 1 aprile 2021) In coincidenza con la Settimana Santa vive le sue fasi cruciali il progetto "Lino Val Gandino", che punta a ripristinare coltura e cultura del Lino, arrivando a produrre copie certificate della Sacra Sindone. Nella serata del Giovedì Santo (1 aprile su Rai Uno, dopo la fiction di prima serata) la prima copia del sacro Lino verrà presentata negli studi di Porta a Porta, il salotto televisivo per eccellenza guidato da Bruno Vespa, in onda da ben 25 anni. Ospiti in studio saranno Pierluigi Fusco Girard, amministratore delegato del Linificio Canapificio Nazionale di Villa d'Almè e Massimo Belotti, contitolare di Torri Lana 1885 di Gandino.

