Lazio | Inzaghi perde Luis Alberto | i tempi di recupero

La Lazio non avrà Luis Alberto con lo Spezia, spagnolo out per infortunio: gli esami strumentali hanno mostrato una distorsione alla caviglia Brutta tegola per Simone Inzaghi prima della partita interna contro lo Spezia. La Lazio, contro i bianconeri, dovrà fare a meno di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo oggi non si è allenato dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

