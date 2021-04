Juventus | ancora problemi per Arthur | verso il forfait contro il Torino

Advertising

ZZiliani : Sono passati ormai 6 mesi dall’esplosione dello scandalo dell’esame farsa di #Suarez e la #Procura FJGC è ancora fe… - ZZiliani : Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere p… - JuventusFCYouth : L'#Under19 Femminile vince ancora ???? 3?-0? sulla Riozzese Como con i gol di Berti, Pfattner e Candeloro ?????? La… - MKollandra : @10clarenc3 Il meglio(per caratteristiche) lo ha dato quando giocava e giostrava intorno a Mandzukic già con Higua… - MCalcioNews : #Juventus, #Arthur out per il derby: il brasiliano si ferma ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ancora

Non c'è pace per Arthur . Il centrocampista dellanel corso di questa stagione non ha mai trovato continuità: nella prima parte per un faticoso ambientamento al calcio italiano, poi per via di molti infortuni. Adesso, secondo quanto ...Soluzione che comporta più di un rischio poiché l'ex maestro del centrocampo èpoco ... ma quello che viene da chiedersi è se tale diritto può essere esercitato sulla panchina della. ...Chiellini e Buffon sono due capitani ingombranti loro malgrado per la Juventus. Due capitani che parlano solo se giocano e che, pur raccontando di anteporre l'interesse di squadra al proprio, nelle sc ...La società bianconera potrebbe confermare pochi giocatori per la prossima stagione, fra questi anche Arthur Melo, Kulusevski e McKennie ...