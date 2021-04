Joe Alwyn e Dean-Charles Chapman nel film di Lena Dunham "Catherine Called Birdy" (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel cast del film Catherine Called Birdy, scritto e diretto da Lena Dunham, ci saranno anche gli attori Joe Alwyn e Dean-Charles Chapman. Joe Alwyn e Dean-Charles Chapman saranno i protagonisti di Catherine Called Birdy, il nuovo progetto che verrà scritto e diretto da Lena Dunham. Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Karen Cushman e la storia sarà ambientata in epoca medievale. Il film Catherine Called Birdy racconta le avventure di una teenager mentre affronta la vita e cerca di evitare il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel cast del, scritto e diretto da, ci saranno anche gli attori Joe. Joesaranno i protagonisti di, il nuovo progetto che verrà scritto e diretto da. Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Karen Cushman e la storia sarà ambientata in epoca medievale. Ilracconta le avventure di una teenager mentre affronta la vita e cerca di evitare il ...

