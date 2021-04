Incidente ad Adelfia | morti Giuseppe Massarelli e Tommaso Verna

(Di giovedì 1 aprile 2021) È drammatico il bilancio dell’stradale avvenuto lungo la strada-Sannicandro. Nell’impatto tra un’Audi e una Fiat Punto hanno perso la vita due quarantenne. Uno dei due mezzi è finito sotto il ponte. Per, entrambi di 44 anni, non c’è stato nulla da fare. I due guidatori sono stati soccorsi e condotti al Policlinico e al Di Venere, in codice rosso. Ma sono deceduti a seguito delle gravi ferite riportate. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia municipale dicon il supporto dei Carabinieri. Saranno le forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica del sinistro in cui hanno perso la vita

Advertising

Borderline_24 : Tragico schianto tra due auto nel Barese: 2 #Morti e 2 feriti gravi - cronaca_news : Incidente Adelfia-Sannicandro, scontro tra due auto: due morti, altre due persone in gravi condizioni… - NoiNotizie : Adelfia-Sannicandro (#Bari): incidente, due morti e due feriti - baritoday : Auto nella scarpata dopo l'impatto sulla Adelfia-Sannicandro: due morti nel grave incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Adelfia

I rilievi dell'sono affidati alla polizia locale di. Sul posto per i soccorsi e supporto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Stando ad una prima ...Un'Audi e una Punto su sono scontrate per cause da dettagliare sulla- Sannicandro, nel barese. A bordo dell'Audi (che si è spaccata in due ed una parte è finita nella scarpata) tre uomini, due dei quali morti sul colpo ed uno ricoverato in codice rosso al ...Due morti e due feriti in uno scontro tra auto. Disintegrata una vettura: metà è finita nella scarpata. Il terribile incid ...Drammatico incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, nella strada provinciale che collega Adelfia a Sannicandro, nel Barese. Per cause ancora in fase di ...