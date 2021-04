Il segreto del successo di Giulia De Lellis: 'Il mio talento più grande...' (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia De Lellis , partita dalla poltrona di corteggiatrice di 'Uomini e donne' di Maria De Filippi oltre a diventare una potentissima influencer , ha scritto un libro molto venduto, partecipato a ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021)De, partita dalla poltrona di corteggiatrice di 'Uomini e donne' di Maria De Filippi oltre a diventare una potentissima influencer , ha scritto un libro molto venduto, partecipato a ...

Advertising

AndreaBocelli : “L'amor che move il sole e l'altre stelle” ne illumina la vita e ne vivifica la parola, tutt’oggi: l’amore, che - c… - StefanoFeltri : ++ Zone rosse a Bergamo nel 2020, Conte decide di non decidere nella riunione segreta del 2 marzo perché , 'la zona… - Officialgood4 : RT @zanzibardy: Sapere come aspettate è il grande segreto del successo. #JosephdeMaistre #TraLeNuvole con #CasaLettori e @LibriAmati htt… - lukogene : RT @ghegola: Sentì il silenzio della vecchia casa. Lasciò scorrere il tempo. Il tempo meraviglioso che adagio, senza pausa inghiotte la vi… - giovangelucci : RT @zanzibardy: Sapere come aspettate è il grande segreto del successo. #JosephdeMaistre #TraLeNuvole con #CasaLettori e @LibriAmati htt… -