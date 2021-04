Franceska Pepe contro Tommaso Zorzi: “All’Isola dei famosi non è brillante” (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso di una recente intervista radiofonica su Radio Gossip News Italia, programma condotto da Turchese Baracchi, Franceska Pepe ha mosso delle accuse contro Tommaso Zorzi. La discussa ex concorrente del GF Vip si è sempre contraddistinta per il suo essere estremamente sfrontata e senza peli sulla lingua. Ebbene, anche in questa occasione ha deciso di non deludere le aspettative dei fan ed è stata parecchio pungente nel parlare del suo ex compagno d’avventura. Vediamo, dunque, nel dettaglio tutto quello che è accaduto e cosa ha dichiarato la protagonista durante la sua intervista. Il ruolo di opinionista di Tommaso Zorzi Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, la carriera di Tommaso Zorzi si sta arricchendo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso di una recente intervista radiofonica su Radio Gossip News Italia, programma condotto da Turchese Baracchi,ha mosso delle accuse. La discussa ex concorrente del GF Vip si è sempre contraddistinta per il suo essere estremamente sfrontata e senza peli sulla lingua. Ebbene, anche in questa occasione ha deciso di non deludere le aspettative dei fan ed è stata parecchio pungente nel parlare del suo ex compagno d’avventura. Vediamo, dunque, nel dettaglio tutto quello che è accaduto e cosa ha dichiarato la protagonista durante la sua intervista. Il ruolo di opinionista diCome tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, la carriera disi sta arricchendo ...

