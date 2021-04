Focolaio azzurro | dopo le vittorie | brutte notizie per la Nazionale con molti casi di Covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Al di là di ogni protocollo e di ogni precauzione. L'appuntamento delle nazionali per la settimana delle qualificazioni mondiali, si sta rivelando davvero contagioso. Ovviamente non si parla di ...

infoitsport : Dott. Nanni: 'Focolaio azzurro? C'è allarme. Sulla scelta del Sassuolo ho un'idea' - euronewsit : Focolaio azzurro? Almeno 8 membri della #Nazionale positivi al #Covid19. Tra loro ci sono il difensore della Juvent… - zazoomblog : Focolaio Italia: altro giocatore azzurro positivo a tampone - #Focolaio #Italia: #altro #giocatore - infoitsport : Italia, focolaio nel gruppo azzurro: con Bonucci, positivi al Covid altri 7, anche De Rossi e Vialli. I club di A i… - Bertolca10 : Si amplia il focolaio azzurro: dopo #Bonucci anche #Verratti tra i positivi. #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio azzurro

Oltre agli infortunati, il club neroverde ha deciso di rinunciare anche a Ferrari e Locatelli in via precauzionale dopo ilesploso nel ritiro. Paulo Fonseca ritrova nella lista dei ...Sulla trasferta della Roma in Emilia invece pesa la scelta del Sassuolo di non convocare i nazionali italiani, in seguito alesploso nel ritiro. Sin qui gli unici calciatori ...L’allenamento della vigilia al Filadelfia ha escluso Lyanco dalle opzioni a disposizione di mister Nicola per disegnare l’undici anti-Juventus.Ancora nessun'azione del genere da parte della Juventus, a parte ovviamente i singoli isolamenti dei due giocatori positivi Leonardo Bonucci e Merih Demiral Mentre il Sassuolo decide di tenere ai box ...