Covid | Letta | ‘attacchi Salvini a Speranza totalmente fuori luogo’**

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “ha detto ‘commissariamo’. Dentro una maggioranza queste sono paroleluogo. Dobbiamo essere uniti per cercare di far sì che la salute degli italiani sia tutelata, si intervengo con i sostegni a chi sta chiuso senza creare false aspettative”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DECRETO COVID E CHIUSURE/ Se Draghi e Franco non guardano all'Italia dei "piccoli" I POSSIBILI TEMI ... un M5s sempre più vicino al Pd, per intenderci, e proprio sull'asse Conte-Letta che Beppe ...Infine, segnaliamo la battuta del segretario dem Enrico Letta: l'ex premier ha annunciato di aver ... ha ufficializzato l'arrivo di Diego Costa? (Aggiornamento di MB) Emiliano "Puglia? Marea di ...500 decessi per Covid, penso che tutti noi abbiamo una responsabilità nei confronti del Paese e che dobbiamo aiutare il governo". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta.Dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli amici nelle regioni in zona rossa, ad eccezione del weekend ...