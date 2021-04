Covid, Galli: “Scuola serbatoio per diffusione varianti” (Di giovedì 1 aprile 2021) La variante inglese del coronavirus “si trasmette con grande efficienza tra bambini e adolescenti e questo vuole dire che la Scuola rimane un serbatoio importante. Abbiamo una guardia abbassata in questo momento”. Lo ha detto Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su Rai3. Per lo scienziato, “si tengono aperte delle falle e ritardiamo il processo di limitazione dell’infezione, io sono del parere che non si possono subire errori senza fare nulla. Occorre mettere in piedi dei programmi per lo screening in determinati contesti come la Scuola, ad esempio provare a vedere se funzionano i test salivari”. “Non ho mai creduto alla sistemazione veloce delle cose. Ogni volta sembra che io sia quello del pessimismo e delle docce fredde, ma i dati sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) La variante inglese del coronavirus “si trasmette con grande efficienza tra bambini e adolescenti e questo vuole dire che larimane unimportante. Abbiamo una guardia abbassata in questo momento”. Lo ha detto Massimo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su Rai3. Per lo scienziato, “si tengono aperte delle falle e ritardiamo il processo di limitazione dell’infezione, io sono del parere che non si possono subire errori senza fare nulla. Occorre mettere in piedi dei programmi per lo screening in determinati contesti come la, ad esempio provare a vedere se funzionano i test salivari”. “Non ho mai creduto alla sistemazione veloce delle cose. Ogni volta sembra che io sia quello del pessimismo e delle docce fredde, ma i dati sono ...

