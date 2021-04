Covid, a Bari sono stati distribuiti i primi anticorpi monoclonali (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri sono stati somministrati i primi anticorpi monoclonali per la lotta al Covid-19. A usufruirne è stato un uomo di 58 anni selezionato in base ai criteri AIFA. Si tratta di un paziente con moderati sintomi da Coronavirus: l’uomo è positivo da cinque giorni con febbre e tosse tra i sintomi, quindi indicato per la terapia. Gli anticorpi sono stati somministrati presso l’Ospedale ‘Di Venere‘ di Bari. La somministrazione La somministrazione è avvenuta in circa un’ora, combinando due anticorpi monoclonali e iniettandoli in via endovenosa. “Per noi è la prima volta” – dichiara Claudio Petrillo direttore della Rianimazione dell’ospedale – “Questo rappresenta una nuova frontiera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Ierisomministrati iper la lotta al-19. A usufruirne è stato un uomo di 58 anni selezionato in base ai criteri AIFA. Si tratta di un paziente con moderati sintomi da Coronavirus: l’uomo è positivo da cinque giorni con febbre e tosse tra i sintomi, quindi indicato per la terapia. Glisomministrati presso l’Ospedale ‘Di Venere‘ di. La somministrazione La somministrazione è avvenuta in circa un’ora, combinando duee iniettandoli in via endovenosa. “Per noi è la prima volta” – dichiara Claudio Petrillo direttore della Rianimazione dell’ospedale – “Questo rappresenta una nuova frontiera ...

