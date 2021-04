Coronavirus, i dati dell’1 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 23.649, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.607.083. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 971 unità, quindi al momento risultano positive 563.479 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.681, quindi 29 in meno da ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 28.949, ovvero 231 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 530.849. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 501 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 109.847. Da ieri si registrano anche 20.712 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.933.757. Nuovi contagiati: 23.649 Contagiati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 23.649, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.607.083. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 971 unità, quindi al momento risultano positive 563.479 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.681, quindi 29 in meno da ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 28.949, ovvero 231 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 530.849. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 501 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 109.847. Da ieri si registrano anche 20.712 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.933.757. Nuovi contagiati: 23.649 Contagiati ...

