Campania | le restrizioni non funzionano | crescono i contagi Alto il numero dei morti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Non si placa la terza ondata del Covid in. Nonostante lee le zone rosse, sono ancora più di 2mila i nuovi casi di Covid nella giornata del 1 aprile. A diramare i dati l’Unità di Crisi della Regione., bollettino del 1 aprile: ancora più di 2milae 55 decessi A L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Covid Campania, verso la zona rossa anche dopo Pasqua: De Luca aumenta le restrizioni - infoitinterno : Covid Campania, De Luca aumenta le restrizioni: verso la zona rossa anche dopo Pasqua - laikatornaacasa : @stefano199850 @emme_di @acarta88 l'Emilia Romagna è zona rossa dal 15/3 completamente sebbene prima ci fossero res… - cn1926it : #Covid #Campania, #DeLuca aumenta le restrizioni: verso la #zonarossa anche dopo #Pasqua - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Campania restrizioni

anti - Covid, ristoratori protestano in autostrada: tensione con camionisti, poi la '... Calabria,e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con ..."A noi " sottolinea " preme molto di più l'aspetto relativo alledi viaggio perché come ... a seguire Sardegna e. Non mancano però anche gruppi di amici di 3 - 4 persone". Gli ...Luci accese nei negozi e serrande abbassate a metà. E' la protesta silenziosa e civile che da Napoli si è diffusa in tutta Italia per accendere i riflettori su una categoria che a causa del ...Al primo posto c'è la Lombardia con 96.522 positivi, terza l’Emilia Romagna con 73.080 casi Alle sue spalle c'è l’Emilia Romagna (1.637) e al terzo il Friuli Venezia Giulia (1.274). Veneto e Provincia ...