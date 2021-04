Calciomercato Juventus, due bandiere verso l’addio (Di giovedì 1 aprile 2021) Al termine della stagione la Juventus potrebbe dire addio a Gianluigi Buffon. Negli ultimi giorni si sarebbe manifestato un certo malumore da parte del portiere bianconero. La leggenda italiana vorrebbe essere ancora un protagonista, le poche presenze ottenute durante questa stagione non gli sarebbero andate giù e starebbe valutando di cambiare maglia per avere ancora un buon minutaggio nonostante gli oltre 40 anni. La cessione non sarebbe l’unica opzione per Buffon che, a quanto pare, starebbe valutando anche la possibilità di ritirarsi. Calciomercato Juventus, non solo Buffon: anche Chiellini in partenza Ad appesantire ulteriormente l’addio di Buffon ci potrebbe pensare Giorgio Chiellini. Il difensore ha il contratto in scadenza, quest’estate potrebbe diventare un parametro zero e, almeno per ora, non ci ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Al termine della stagione lapotrebbe dire addio a Gianluigi Buffon. Negli ultimi giorni si sarebbe manifestato un certo malumore da parte del portiere bianconero. La leggenda italiana vorrebbe essere ancora un protagonista, le poche presenze ottenute durante questa stagione non gli sarebbero andate giù e starebbe valutando di cambiare maglia per avere ancora un buon minutaggio nonostante gli oltre 40 anni. La cessione non sarebbe l’unica opzione per Buffon che, a quanto pare, starebbe valutando anche la possibilità di ritirarsi., non solo Buffon: anche Chiellini in partenza Ad appesantire ulteriormentedi Buffon ci potrebbe pensare Giorgio Chiellini. Il difensore ha il contratto in scadenza, quest’estate potrebbe diventare un parametro zero e, almeno per ora, non ci ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, #Buffon e #Chiellini potrebbero non rinnovare: su #DouglasCosta ci sono anche i #Tigres - Gazzetta_it : #RenatoPortaluppi vuol portare #DouglasCosta al #Gremio 'È interessato' #Juventus #BayernMonaco - calciomercatoit : #Juventus, UFFICIALE: anche #Bonucci positivo al #coronavirus, il difensore in isolamento - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juventus, tango per due: i pensieri di #Aguero e i tanti dubbi di #Dybala. Sfida tutta argentina - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Bonucci positivo al Covid-19: Altre brutte notizie per la Juventus che perde...… -