Bolsonaro non è mai stato così in difficoltà (Di giovedì 1 aprile 2021) Le dimissioni di tre importanti capi militari sono un evento senza precedenti nella storia brasiliana: c'entra soprattutto la pandemia Leggi su ilpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Le dimissioni di tre importanti capi militari sono un evento senza precedenti nella storia brasiliana: c'entra soprattutto la pandemia

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile 90.638 nuovi contagi e Bolsonaro critica le politiche di chiusura: 'I lockdown no… - NFratoianni : RT @DiDonadice: I contagi in Brasile si moltiplicano in modo vertiginoso, il numero delle vittime è enorme. Non ci sono precedenti nella st… - ilpost : Bolsonaro non è mai stato così in difficoltà - ChiaraTuretta1 : RT @DiDonadice: I contagi in Brasile si moltiplicano in modo vertiginoso, il numero delle vittime è enorme. Non ci sono precedenti nella st… - Rolfi39 : RT @DiDonadice: I contagi in Brasile si moltiplicano in modo vertiginoso, il numero delle vittime è enorme. Non ci sono precedenti nella st… -